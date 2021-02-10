В Самарской области потеплеет и пойдет снег

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Над Самарской областью установится западно-восточный перенос воздушных масс и в Поволжье начнут перемещаться фронтальные разделы из западных районов ЕТР. Они принесут небольшой и умеренный снег. Мороз будет ослабевать и к концу рабочей недели температура воздуха вернется к своим климатическим значениям, сообщает Приволжское УГМС.