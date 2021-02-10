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Общество

В Самарской области потеплеет и пойдет снег

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Над Самарской областью установится западно-восточный перенос воздушных масс и в Поволжье начнут перемещаться фронтальные разделы из западных районов ЕТР. Они принесут небольшой и умеренный снег. Мороз будет ослабевать и к концу рабочей недели температура воздуха вернется к своим климатическим значениям, сообщает Приволжское УГМС.

В среду днем, 10 февраля, облачно. Снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.

В четверг, 11 февраля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха -14...-19 °C. Днем облачно. Снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.

В пятницу, 12 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха -10...-15 °C. При прояснении до -20°C . Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.

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