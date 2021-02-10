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Общество

В регионе судебные приставы объявили охоту на "алиментщиков"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовала масштабная акция "Алиментщик". В рамках мероприятия сотрудники службы ежедневно выезжают на адреса жителей региона, не желающих добровольно погашать задолженность по алиментам и избегающих встречи с судебными приставами.

За первый день проведения мероприятия судебными приставами по ОУПДС отработано свыше 100 постановлений о принудительном приводе должников-алиментщиков. В рамках  выездов вручено свыше 50 требований  о явке к судебному приставу-исполнителю.

Всего доставлено в отделения судебных приставов 16 должников-алиментщиков, из которых 13 привлечены к административной ответственности по 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", а в отношении еще 3 должников готовятся к возбуждению уголовные дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Акция продлится до 05 марта 2021 года. В рамках нее также будут проводиться розыскные мероприятия по выявлению транспортных средств должников-алиментщиков, с целью их дальнейшего ареста и реализации в счет погашения задолженности.

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