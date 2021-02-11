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Общество

Самарский "Метро" оштрафовали за неправильное хранение продуктов

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Метро Кэш энд Керри", расположенное на ул. Уральской, нарушило требований законодательства в области ветеринарии, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области

В холодильных камерах для хранения рыбы, рыбных деликатесов, мяса птицы, колбасы продукция хранится вплотную к стенам. В холодильнике с мясом хранится мясо свинины с маркировкой, не содержащей необходимых сведений, предусмотренных законодательством.

В некоторых морозильных камерах не работают термометры, а часть из них показывает температуру, не соответствующую необходимым требованиям производителей. 

От юридического лица ООО "Метро Кэш энд Керри" поступило ходатайство о назначении наказания ниже низшего предела назначения. Рассмотрев ходатайство юридического лица, должностные лица Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли решение об его удовлетворении. Было решено назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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