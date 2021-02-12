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Общество

До 31 марта отремонтируют станцию метро "Гагаринская"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре до 31 марта отремонтируют станцию метро "Гагаринская", сообщает городская администрация.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Подготовительные работы начались еще во второй половине осени. В ремонте задействуют до 25 специалистов. Работу ведут в ночное время.  

На станции уже покрасили перекрытия в подуличных переходах, вестибюлях станции; привели в порядок кассовый зал; очистили мраморные поверхности колонн; отполировали часть металлических конструкций в виде ракетных сопел. Сейчас обновляют систему освещения, очищают стеклянные люстры в виде планет. красят перекрытия над путями станции, своды над платформой, демонтировали старую плитку мозаичного панно в отдельных локациях, начали восстанавливать облицовку панно.

В текущем месяце также начнется ремонт эскалаторного марша. Кроме того, на платформе ожидания предстоит отполировать нижнюю металлическую часть конструкций скамеек. В финале работ территорию станции отмоют.

Преобразится одна из визитных карточек Самары до 31 марта, чтобы в апреле, который будет ознаменован мероприятиями, приуроченными к 60-летию старта освоения человечеством космического пространства, создать пассажирам праздничное настроение.

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