В Самарскую область вновь возвращаются морозы

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В выходные дни погоду Среднего Поволжья будет формировать Балканский циклон. Перемещаясь в северо-восточном направлении, он принесет в Самарскую область осадки в виде мокрого снега, мороси, туман, гололёд и повышенный температурный фон. К началу следующей недели южная направленность воздушных течений в тропосфере сменится северной и в тыловую часть этого вихря проникнет арктический холод. Снег прекратится, а мороз существенно усилится. На дорогах создастся непростая ситуация, сообщает Приволжское УГМС.