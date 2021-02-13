В Самарскую область вновь возвращаются морозы

В выходные дни погоду Среднего Поволжья будет формировать Балканский циклон. Перемещаясь в северо-восточном направлении, он принесет в Самарскую область осадки в виде мокрого снега, мороси, туман, гололёд и повышенный температурный фон. К началу следующей недели южная направленность воздушных течений в тропосфере сменится северной и в тыловую часть этого вихря проникнет арктический холод. Снег прекратится, а мороз существенно усилится. На дорогах создастся непростая ситуация, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу, 13 февраля, облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Местами туман, гололед. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. Местами гололедица.
В воскресенье, 14 февраля, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
В понедельник, 15 февраля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -14...-19 °C.