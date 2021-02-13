МЧС просит самарцев не выходить на лед водоемов

В субботу, 13 февраля, днем в Самарской области установилась плюсовая температура, а вечером она снова опустится ниже нуля. Из-за этого лед на водоемах становится рыхлым, появляются промоины.

Лед неоднороден и на разных участках водоема его толщина может сильно различаться.

ГУ МЧС по Самарской области просит жителей региона не выходить на лед водоемов, так как это опасно для жизни.

В настоящее время в районе гидропостов толщина льда составляет: на р. Самара (н.п. Алексеевка) 58 см, на р. Большой Кинель (н.п. Тимашево) — 32 см, на р. Чапаевка (н.п. Подъем Михайловка) — 41 см, на р. Сок (н.п. Сургут) — 47 см, на р. Волга в районе Тольятти — 55 см, в районе г. Самара — 46 см, в районе г. Сызрань — 60 см.