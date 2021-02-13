Из-за метели в Самарской области объявлено штормовое предупреждение

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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 14 февраля местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сообщает Приволжское УГМС.