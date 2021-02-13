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Общество

Из-за метели в Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 14 февраля местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сообщает Приволжское УГМС.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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