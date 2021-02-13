Из-за метели в Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 14 февраля местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сообщает Приволжское УГМС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 14 февраля местами по области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сообщает Приволжское УГМС.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.