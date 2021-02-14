С 15 февраля изменится расписание электричек "Самара - Похвистнево"

С 15 февраля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево от станции Алексеевская до станции Похвистнево.
Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
С 15 февраля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево от станции Алексеевская до станции Похвистнево.
Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
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