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Общество

С 15 февраля изменится расписание электричек "Самара - Похвистнево"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 февраля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево от станции Алексеевская до станции Похвистнево.

Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. 

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