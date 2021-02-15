В Самарской области в ближайшие дни будут морозы до -29°C

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в ближайшие дни в регионе морозы.

В понедельник, 15 февраля, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -14...-19°C. Местами гололедица.

Во вторник, 16 февраля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -21...-26°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -16...-21°C. Местами гололедица.

В среду, 17 февраля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -24...-29°C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -16...-21°C. Местами гололедица.