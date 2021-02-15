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Общество

Самарская область заняла 16 место в рейтинге регионов по качеству жизни

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область находится на 16 месте рейтинга российских регионов по качеству жизни по версии РИА Рейтинг. Регион набрал 56,508 балла. За год позиция не изменилась.

На первом месте рейтинга находится Москва (82,164 балла), на последнем - Тыва (17,506 балла). Из регионов ПФО в первую 20-ку, помимо Самарской области, также вошли Татарстан (4 место, 66,624 балла) и Нижегородская область (13 место, 56,93 балла).

Исследование подготовлено по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и т.д.

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