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Общество

В Самарской области ожидаются морозы до -33°C

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за аномальных морозов: 17 и 18 февраля местами по области ожидается -30, -33°C, сообщает Приволжское УГМС.

В среду, 17 февраля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -27...-32 °C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -16...-21 °C. Местами гололедица.

В четверг, 18 февраля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -23...-28 °C. Местами -30...-33°. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -17...-22 °C.

В пятницу, 19 февраля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -22...-27 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -13...-18 °C. 

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