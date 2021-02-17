В Самарской области назвали сроки весенней охоты на пернатую дичь

С 10 апреля в Самарской области начнется весенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства.

Со второй субботы апреля (10 число) в течение 10 календарных дней можно охотиться на боровую и водоплавающую дичь в южной группе муниципальных районов. В северной группе районов охота на указанных птиц стартует с третьей субботы апреля (с 17 числа) и продлится 10 календарных дней.

На селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток охота начнется со второй субботы апреля и продлится 30 календарных дней во всех охотничьих угодьях Самарской области.

"В настоящее время проект нормативного правового акта, устанавливающий сроки охоты, проходит предусмотренную законодательством процедуру согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования", — сообщили в департаменте.