В 2020 г. самарские осужденные изготовили товаров на полмиллиарда рублей

В 2020 году заключенные Самарской области произвели товаров более чем на 500 млн рублей. Об этом сообщил начальник УФСИН РФ по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов на заседании коллегии Управления.

Подводя итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2020 год Рамиз Алмазов отметил, что за 2020 г. заключенные изготовили товаров более чем на 524 млн рублей и получили 64 млн рублей прибыли.

"Развивается швейное, мебельное производство, изготовление металлопродукции и строительных материалов, сельхозпродукции. Освоен выпуск восьми новых видов продукции. Это товары легкой промышленности и продовольствия", — отметили в УФСИН РФ по Самарской области.

В 2020 г. было заключено более 50 контрактов с муниципальными структурами, это позволило трудоустроить 1,5 тысячи осужденных. Всего в колониях и следственных изоляторах региона содержится свыше 9,5 тыс. человек.

Также Рамиз Алмазов отметил, что по сравнению с 2019 г. в прошлом году число преступлений, совершаемых осужденными, снизилось вдвое.

"За попытку передачи запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений задержано 55 граждан, 42 привлечены к ответственности. Остальные материалы находятся в судах на рассмотрении", — сообщили в ведомстве.

Более двух тысяч человек получили рабочие профессии по 32 специальностям. А свыше 1200 осужденных учились в средних школах. Все, вышедшие на свободу, имели рабочие специальности.