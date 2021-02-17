Из-за крупной коммунальной аварии жители Зубчаниновки остались без воды

В среду, 17 февраля, жители Зубчаниновки были отключены от водопроводной линии. В СКС пояснили, что произошла утечка из земли. Крупная коммунальная авария привела к тому, что шоссе превратилось в реку.

"В районе Зубчаниновского шоссе, 124 произошел сбой на водопроводной линии д-200 мм. Специалисты "РКС-Самара" на месте производят технологические переключения. Утечка остановлена, ведется подготовка к земляным и аварийно-восстановительным работам. Подрядная организация приступила к уборке последствий утечки", — сообщили в СКС.

Без ХВС с 6:00 остались жители домов по Зубчаниновскому шоссе 124а, 122а, 120а. По словам очевидцев, порыв трубы произошел около часа ночи.