16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по вводу мест в детских садах Коронавирус 17 февраля унес еще три жизни в Самарской области В питомник Самарской области передали сову для реабилитации В Самарской области в праздничные дни изменится расписание электричек На территории нацпарка "Самарская Лука" под колесами машин погибли два лося и косуля

Общество

В Самарской области в праздничные дни изменится расписание электричек

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с 19 по 24 февраля изменится расписание электричек, сообщает СППК.

Устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов: 19 февраля — по рабочему дню четверг; 20 февраля — по рабочему дню пятница; 21, 22 февраля — по выходному дню суббота; 23 февраля — по выходному дню воскресенье; 24 февраля — по рабочему дню понедельник.

19, 20, 23 февраля назначается поезд № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) — Жигулевское Море (прибытие 21:23).

20, 21, 24 февраля назначается поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 08:18) — Самара (прибытие 09:56).

21, 22 февраля отменяется поезд: № 6014/6013 Самара (отправление 19:47) — Жигулевское Море (прибытие 21:23).

22, 23 февраля отменяется поезд: № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 08:18) — Самара (прибытие 09:56).

20, 23 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 16:50) – Колтубанка (прибытие 17:23 - отправление 17:25) – Самара (прибытие 20:14).

 21, 22 февраля отменяется поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 16:50) – Колтубанка (прибытие 17:23 - отправление 17:25) – Самара (прибытие 20:14).

21, 24 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отправление 06:56) – Колтубанка (прибытие 09:42 - отправление 09:44) – Бузулук (прибытие 10.15).

20, 22, 23 февраля отменяется поезд № 6744/6742 Самара (отправление 6:56) – Колтубанка (прибытие 09:42 - отправление 09:44) – Бузулук (прибытие 10:15).

Время Самарское.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28