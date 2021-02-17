В Самарской области в праздничные дни изменится расписание электричек

В Самарской области с 19 по 24 февраля изменится расписание электричек, сообщает СППК.
Устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов: 19 февраля — по рабочему дню четверг; 20 февраля — по рабочему дню пятница; 21, 22 февраля — по выходному дню суббота; 23 февраля — по выходному дню воскресенье; 24 февраля — по рабочему дню понедельник.
19, 20, 23 февраля назначается поезд № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) — Жигулевское Море (прибытие 21:23).
20, 21, 24 февраля назначается поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 08:18) — Самара (прибытие 09:56).
21, 22 февраля отменяется поезд: № 6014/6013 Самара (отправление 19:47) — Жигулевское Море (прибытие 21:23).
22, 23 февраля отменяется поезд: № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 08:18) — Самара (прибытие 09:56).
20, 23 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 16:50) – Колтубанка (прибытие 17:23 - отправление 17:25) – Самара (прибытие 20:14).
21, 22 февраля отменяется поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 16:50) – Колтубанка (прибытие 17:23 - отправление 17:25) – Самара (прибытие 20:14).
21, 24 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отправление 06:56) – Колтубанка (прибытие 09:42 - отправление 09:44) – Бузулук (прибытие 10.15).
20, 22, 23 февраля отменяется поезд № 6744/6742 Самара (отправление 6:56) – Колтубанка (прибытие 09:42 - отправление 09:44) – Бузулук (прибытие 10:15).
Время Самарское.