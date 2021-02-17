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Общество

Сервис ФССП по исполнительному производству набирает до 30 тыс. запросов в сутки

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самым скоростным и востребованным сервисом на портале Госуслуг назван сервис ФССП России "Ход исполнительного производства". Свыше 90% запросов исполняется менее чем за 30 секунд. В течение суток регистрируется более 30 тыс. запросов, сообщает пресс-служба ФССП.

Сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с ограничением права выезда за пределы РФ или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет сервис "Ходатайство приставу". Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с момента реализации сервиса 26 ноября прошлого года по настоящее время, составляет более 250 тысяч.

Отметим, что в 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса "Банк данных исполнительных производств".

Посещаемость сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте ФССП России возросла на 97,5% в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений.

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