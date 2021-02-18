16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Паштет с АЧС, обнаруженный в самарском "Перекрестке", уничтожен Сотрудникам "Винзавода "Тольяттинский" погасили задолженность по зарплате — более 7,4 млн рублей Еще 294 жителя региона заболели коронавирусом и еще трое умерли Изменятся расценки за посещение "Самарской Луки" Директор "Самарской Луки": "Мы планируем развивать туризм"

Общество

Паштет с АЧС, обнаруженный в самарском "Перекрестке", уничтожен

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Партия паштета объемом 30 кг, зараженная африканской чумой свиней, была утилизирована путем сжигания на утилизационном заводе в п. Дубовый Умет, под контролем представителя Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Напомним, что зараженная продукция была обнаружена в начале февраля в магазине сети "Перекресток" на ул. Солнечной в Самаре. 

В целях принятия мер по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, Россельхознадзором в адрес департамента ветеринарии дважды направлялись соответствующие требования, однако каких-либо действенных мер предпринято не было.

Только после направления Управлением Россельхознадзора по Самарской области требования в адрес АО "Торговый дом "Перекресток" продукция была изъята и уничтожена. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28