Паштет с АЧС, обнаруженный в самарском "Перекрестке", уничтожен

Партия паштета объемом 30 кг, зараженная африканской чумой свиней, была утилизирована путем сжигания на утилизационном заводе в п. Дубовый Умет, под контролем представителя Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Напомним, что зараженная продукция была обнаружена в начале февраля в магазине сети "Перекресток" на ул. Солнечной в Самаре.

В целях принятия мер по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, Россельхознадзором в адрес департамента ветеринарии дважды направлялись соответствующие требования, однако каких-либо действенных мер предпринято не было.

Только после направления Управлением Россельхознадзора по Самарской области требования в адрес АО "Торговый дом "Перекресток" продукция была изъята и уничтожена.