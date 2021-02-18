Представлен проект, посвященный роли региона в покорении космоса

В среду, 17 февраля, в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" состоялась презентация проекта "Космос - историческая память и духовная ценность". Главными его героями стали ветераны ракетно-космической отрасли из Центрального и Приволжского федеральных округов России.

Проект "Космос - историческая память и духовная ценность", инициированный и разработанный Общественной палатой Самарской области в рамках 170-летия Самарской губернии и 60-летия со дня первого полета человека в космос, рассказывает о вкладе ученых, инженеров и простых заводских рабочих в развитие космической отрасли в СССР.

Как отметил автор проекта, член Общественной палаты России Павел Покровский, для запуска проекта Самарская область была выбрана не случайно. Именно здесь с 1958 года производят ракеты семейства Р-7, перевернувшие отношение ученых к исследованию космоса. Легендарная "семерка" считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. Она проектировалась для военных целей и стала первой баллистической ракетой, которая успешно прошла испытания и доставила боеголовку на межконтинентальную дальность. После подобного триумфа в Советском Союзе не жалели средств на космос.

"После победы в Великой Отечественной войне страна была обескровлена, казалось, что ни о каких научных открытиях не может быть и речи. И представьте, как воодушевился советский народ, когда спустя всего 13 лет после окончания войны СССР добился такого прорыва в космической отрасли. Во многом космос до сих пор остается большой духовной скрепой для всех россиян", - пояснил Покровский.

Проект ОП России представляет собой серию из восьми видео-интервью, в которых ветераны ракетно-космической отрасли рассказывают об истории развития советской космонавтики и о вкладе отечественных предприятий в формирование закрепившегося бренда "Россия - лидер в космосе".

Героем одного из роликов стал доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Почетный гражданин Самары Геннадий Аншаков. Он был ближайшим соратником конструктора Дмитрия Козлова и стоял у истоков создания автоматических систем управления космическими аппаратами (КА). Геннадий Аншаков внес огромный вклад в создание КА "Янтарь-2К", открывшего новую эпоху в разработке национальных средств дистанционного зонирования Земли, а также в создание КА "Ресурс-ДК", "Ресурс-П" и многих других.

Интервью с ветеранами ракетно-космической отрасли будут размещены на сайте Общественной палаты Самарской области и на официальном портале ОП России, а также во всех социальных сетях организации.