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Общество

Компания, пытавшаяся присвоить дизайн упаковки "Тольяттимолоко", оштрафована

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттимолоко" направило жалобу в ФАС, обнаружив признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО "МК "Николаевский". Производитель творожной продукции выяснил, что конкурирующая компания использовала схожий дизайн упаковки для продукта "Сырок ваниль 4,5%", передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В марте 2019 г. АО "Тольяттимолоко" обнаружило, что в Самаре и других городах Самарской и Ульяновской областей продается творожный товар "Сырок с ванилином 4,5%" "Из Николаевки" в упаковке, сходной по дизайну с упаковкой товара "Сырок ваниль 4,5%" АО "Тольяттимолоко".

В АО посчитали, что компания-конкурент, не пытаясь разработать собственный дизайн упаковки, преследовала цель воспользоваться репутацией и известностью "Тольяттимолоко" и, тем самым, нарушила закон о конкуренции. Неправомерные действия ООО "МК Николаевский" нанесли ущерб заявителю. Доказательством причиненного ущерба стала динамика продаж соответствующих товаров заявителя АО "Тольяттимолоко" и нарушителя ООО "МК "Николаевский" за спорные периоды.                              

Комиссия ФАС признала действия ООО "МК "Николаевский" нарушающими "Закон о защите конкуренции" и выдала соответствующее предписание недобросовестной компании. Антимонопольное ведомство вынесло постановление о штрафе в 100 тысяч рублей, на что ООО попыталось оспорить, а Арбитражном суде региона решение ФАС. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, оставив без изменения решение, предписание и постановление антимонопольной службы.

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