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Общество

Из-за жалоб горожан в Самаре замерят температуру в салонах общественного транспорта

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы пожаловались в департамент транспорта города на низкие температуры в салонах общественного транспорта.

Речь идет, в частности, о маршрутных автобусах, работающих на маршрутах 261 и 297. 

"Поручим перевозчикам провести замеры температуры в салонах, провести диагностику отопительного оборудования и соответствующий инструктаж с водительским составом", - ответили сотрудники департамента.

Также жительница Самары отметила, что в трамвайный вагон № 1049 не отапливается. Дептранс поручил ТТУ разобраться с этой ситуацией. 

Гид потребителя

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