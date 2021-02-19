Из-за жалоб горожан в Самаре замерят температуру в салонах общественного транспорта

Самарцы пожаловались в департамент транспорта города на низкие температуры в салонах общественного транспорта.

Речь идет, в частности, о маршрутных автобусах, работающих на маршрутах 261 и 297.

"Поручим перевозчикам провести замеры температуры в салонах, провести диагностику отопительного оборудования и соответствующий инструктаж с водительским составом", - ответили сотрудники департамента.

Также жительница Самары отметила, что в трамвайный вагон № 1049 не отапливается. Дептранс поручил ТТУ разобраться с этой ситуацией.