Ширяево приглашает на фестиваль ледяных скульптур

В воскресенье, 21 февраля, в 69-й день рождения Жигулевска, состоится всероссийский фестиваль культурных традиций "Жигулевская зима - 2021".

Главным местом проведения праздничных мероприятий станет поляна близ Винного ключа в селе Ширяево. Место выбрано неслучайно и отражает основную идею фестиваля — формирование новых традиций по сохранению и популяризации природного и культурного наследия Самарской Луки.

Центральной площадкой фестиваля станет композиция из ледяных скульптур, которая превратит зимние Жигули в настоящую сказку изо льда и органично дополнит волжские пейзажи. Несколько десятков скульпторов со всей России представят здесь свои работы, каждая из которых непременно связана с историей Самарской губернии. В финале фестиваля жюри определит лучших скульпторов, а все желающие смогут запечатлеть "ледяные" шедевры.

Также в программе фестиваля: показательные выступления каюров и их собак — участников международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест", выступления творческих коллективов городского округа Жигулевск, несколько тематических площадок: мастер-класс "Заповедный урок" по изготовлению сувениров проведет жигулевский заповедник И. И. Спрыгина, а секретами мастерства по копчению волжской рыбы поделится клуб "Волга-Дискавери".

Для маленьких гостей будет организована детская площадка с зимними играми, фотозоны с ледовыми скульптурами и ездовыми собаками.