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Общество

В Самарской области ночами будет мороз до -35°C

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России во второй декаде февраля средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1°, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 20 февраля, малооблачно. Без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. 

В воскресенье, 21 февраля, ночью малооблачно. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -24...-29 °C. Местами -30...-35°C. Днем малооблачно. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -17...-22 °C.

В понедельник, 22 феврале, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -24...-29 °C. Местами -30...-35°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -17...-22 °C.

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