Стала известна программа празднования Масленицы в Самаре

В Самаре представили программу мероприятий на Масленицу в марте 2021 года. В этом году в связи с эпидситуацией в городе не будут проводить массовые народные гулянья, однако без праздника жителей города не оставят.

На площади Куйбышева традиционно установят масленичный комплекс, где можно будет совершать прогулки с семьей, фотографироваться в тематических арт-локациях и полюбоваться изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства в специальных павильонах.

Комплекс "Самарская Масленица" будет работать в пятницу 12 марта с 15:00 до 22:00, а в выходные 13 и 14 марта — с 12:00 до 22:00.

На площадке установят арт-объекты, созданы самарскими умельцами, в виде большого самовара, чайных чашек и знаменитых дымковских игрушек. Усадьба Деда Мороза превратится в площадку с весенними фотозонами - с расцветающим деревом, инсталляциями из сена и др.

Центром масленичной композиции станет большая кукла "Маслена" — традиционная героиня самого весеннего праздника. В этом году она будет с "подружками" — на территории также выставят чучела, которые сделают участники городского конкурса "Самарская Маслена — гостья дорогая!".