Из-за сильных морозов в Самарском зоопарке животным включили дополнительный обогрев

В Самарском зоопарке рассказали, как животные переносят сильные морозы, установившиеся в регионе.

Всем питомцам, находящимся на свежем воздухе, утеплили домики - выстлали их соломой, увеличили рацион питания. Сами животные больше времени проводят в укрытиях - спят, греются друг о друга.

Животным, которые находятся в помещениях (экзотическим и теплолюбивым), пришлось включить дополнительный обогрев.

"Было так холодно, что даже вода в некоторых трубах замерзла. Но, к счастью, все живы и здоровы! Надеемся, что морозы скоро пойдут на убыль и весеннее солнце начнет всех нас согревать", - рассказали в зоопарке.