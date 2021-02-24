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Общество

Из-за сильных морозов в Самарском зоопарке животным включили дополнительный обогрев

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском зоопарке рассказали, как животные переносят сильные морозы, установившиеся в регионе.

Фото: Самарский зоопарк

Всем питомцам, находящимся на свежем воздухе, утеплили домики - выстлали их соломой, увеличили рацион питания. Сами животные больше времени проводят в укрытиях - спят, греются друг о друга.

Животным, которые находятся в помещениях (экзотическим и теплолюбивым), пришлось включить дополнительный обогрев.

"Было так холодно, что даже вода в некоторых трубах замерзла. Но, к счастью, все живы и здоровы! Надеемся, что морозы скоро пойдут на убыль и весеннее солнце начнет всех нас согревать", - рассказали в зоопарке.

Гид потребителя

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