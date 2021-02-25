На территории охотхозяйства в Кинельском районе установлен карантин по АЧС

Постановлением губернатора Самарской области территория охотхозяйства "Богдановское" Кинельского района признана инфицированным объектом по африканской чуме свиней.

Документ подписан 24 февраля и вводит ограничительные мероприятия. Об окончании карантина будет сообщено дополнительно

На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.