В Самаре выявлены факты продажи алкоголя подросткам

Полицейские Самары выявили факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в нескольких торговых точках областного центра.

Одна из них на ул. Промышленности. 35-летнюю продавца сотрудники полиции предупредили об уголовной ответственности за повторное совершение подобного правонарушения. По итогам проверки в отношении правонарушительницы составили протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Еще два факта продажи алкоголя несовершеннолетним выявили в торговых точках, расположенных в Советском районе, подростки могут беспрепятственно купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Гагарина и Аэродромной.

В ходе проверки полученных сведений факты реализации спиртного несовершеннолетним подтвердились. На работниц данных торговых точек, допустивших продажу алкоголя юным покупателям, составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ "Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния"