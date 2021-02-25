Всего 4 представления: Королевский цирк Гии Эрадзе завершает гастроли в Самаре

В эти субботу и воскресенье, 27 и 28 февраля у самарцев есть уникальная возможность посетить яркое цирковое шоу "Королевский цирк Гии Эрадзе.

На представлении вы побываете на настоящем Королевском балу, перенесетесь в чарующую Русскую зиму с оленями, лисами и русскими борзыми, в ритмах Испании встретите тореадора с горделивыми яками, у фонтана в "Райском саду" увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц — попугаев Ара. Изюминка шоу — масштабный аттракцион "Дикий мир" под руководством обладательницы международного титула "Принцесса цирка" Людмилы Сурковой.

Замысловатые узоры грациозных Королевских Фризов, взрывная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах, невероятная харизма всемирно известного клоуна-эксцентрика Владимира Георгиевского — все это и многое другое ждет вас на манеже Самарского цирка только до 28 февраля!