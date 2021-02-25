Студентка из Самары создает инновационные азотные коктейли и крио-шоу для детей

Студентка инженерно-технического факультета Самарского государственного технического университета СамГТУ, победительница третьего сезона конкурса "Мой первый бизнес" Алина Бабенкова уже несколько лет развивает инновационный проект Fairy Pairs по приготовлению азотных коктейлей.

Идея необычного увлечения, ставшего позже социальным и коммерческим проектом, пришла к Алине в ходе участия в международном конкурсе "Мой первый бизнес" — флагманском проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"До победы в конкурсе "Мой первый бизнес" я не могла себя представить в сфере предпринимательства. Конкурс показал мне мои возможности и открыл те навыки, которые могут превратить любимое дело в большой социальный проект. Мне хотелось сделать наши коктейли привлекательными среди подростков и таким образом способствовать замене алкогольной продукции на полезные напитки", — говорит Алина Бабенкова.

Крио-коктейли пользуются популярностью среди молодежи Самары не только из-за вкусовых качеств, но и благодаря креативной подаче, которую Алина и ее команда превратила в настоящее шоу. Кроме того, девушка задумала сделать напитки полезными, обогащенными витаминами и микроэлементами.

В 2019 году проект выиграл грант в программе "УМНИК-КАПИТАНЫ" от Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. руб. на разработку комбинаций составов витаминизированных крио-коктейлей, сбалансированных для человеческого организма.

Сегодня проект Алины — это не просто азотные коктейли и крио-десерты. Fairy Pairs организует яркие и незабываемые фотосессии и крио-шоу, которые очень нравятся детям.

Команда Алины вовлечена и в социальные проекты. Летом 2020 года они провели более 15 шоу на открытых площадках города Самары, которые вызвали искреннее удивление и восторг детей и взрослых. Алина также придумала акцию "Волшебство доброго сердца", в рамках которой ребята планируют посетить детские дома и социальные учреждения Самары с крио-шоу и подарками.

"Мы хотим дарить радость, яркие эмоции, волшебство тем, кто в этом особенно нуждается и из-за сложной жизненной ситуации не может увидеть всей широты жизни. В 2021 году мы планируем масштабировать акцию. Наш проект — это капелька волшебства в суровом мире, которая вдохновляет людей верить в чудеса", — отмечает Алина.

"В четвертом сезоне конкурса "Мой первый бизнес" мы создали для участников отдельное социальное направление, в котором конкурсанты развивают идеи общественно-полезных проектов в культурной, образовательной, развлекательной и других сферах. Поддерживать подобные предпринимательские инициативы представляется нам не менее важным, чем коммерческие проекты для того, чтобы решения, значимые для нашей страны, были услышаны, обретали свою завершенность и становились эффективными", — отмечает руководитель проекта "Мой первый бизнес" Евгений Исак.

Подать заявку на участие в четвертом сезоне конкурса "Мой первый бизнес" можно до 28 февраля 2021 года на официальном сайте. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".