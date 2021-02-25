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Общество

Из-за ремонтных работ на водопроводе в Зубчаниновке изменена схема движения автобусов

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за аварийных работ на водопроводе диаметром 150 мм на ул. Магистральной, 9 временно изменены схемы движения транспорта, в том числе автобусов маршрутов №№ 7, 75, 27, 217, 229, 253, сообщает мэрия.

"Это вынужденная мера из-за необходимости проведения работ на проезжей части (в границах улицы Литвинова и Зубчаниновского шоссе) - на данном участке в одном направлении движение перекрывается полностью, в том числе для автомобилистов", - поясняют в горадминистрации.

Сегодня и до 20:00 26 февраля по направлению "из города" автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо ул. Магистральной следуют по улицам Литвинова, Мелекесской и далее по своим обычным по маршрутам. Автобусы маршрутов №№ 27, 217, 229, 253 едут по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной, а далее по привычным схемам.

По направлению "в город" сохранится установленная ранее схема движения. 

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