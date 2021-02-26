В Самаре полицейские помогли семье в застрявшей машине

Мужчина с женой и ребенком ехал на внедорожнике, решил сократить дорогу до дома и застрял. Самостоятельно выехать не получило — мужчина израсходовал почти весь запас горючего.

Сотрудники полиции заметили застрявшую машину, пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль, остановили снегоуборочный трактор и с его помощью извлекли внедорожник из колеи.

Автомобилист отвез родственников домой, а потом написал обращение ГУ МВД России по Самарской области и выразил признательность полицейским.