В Самаре полицейские помогли семье в застрявшей машине

В Красноглинском районе Самары инспекторы ДПС помогли вытащить застрявший в колее внедорожник. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина с женой и ребенком ехал на внедорожнике, решил сократить дорогу до дома и застрял. Самостоятельно выехать не получило — мужчина израсходовал почти весь запас горючего.
Сотрудники полиции заметили застрявшую машину, пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль, остановили снегоуборочный трактор и с его помощью извлекли внедорожник из колеи.
Автомобилист отвез родственников домой, а потом написал обращение ГУ МВД России по Самарской области и выразил признательность полицейским.