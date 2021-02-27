В ближайшие дни Самарскую область накроют метели

С 27 февраля по 1 марта в Поволжье прогнозируется снежная погода, возможны метели с усилением ветра. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

"В выходные дни погоду в Поволжье будет определять циклон, смещающийся с северо-запада ЕТР. Уже в ночь на субботу прохождение его теплого фронта будет сопровождаться снегом, местами сильным, метелью с усилением ветра", — отмечается в сообщении.

В субботу днем, 27 февраля, температура воздуха будет близка к нулевым значениям. Не исключены осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье за холодным фронтом похолодает, а первый день весны ожидается морозным.