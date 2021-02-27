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Общество

В ближайшие дни Самарскую область накроют метели

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 февраля по 1 марта в Поволжье прогнозируется снежная погода, возможны метели с усилением ветра. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

"В выходные дни погоду в Поволжье будет определять циклон, смещающийся с северо-запада ЕТР. Уже в ночь на субботу прохождение его теплого фронта будет сопровождаться снегом, местами сильным, метелью с усилением ветра", — отмечается в сообщении.

В субботу днем, 27 февраля, температура воздуха будет близка к нулевым значениям. Не исключены осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье за холодным фронтом похолодает, а первый день весны ожидается морозным.

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