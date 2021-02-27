16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС объявило о желтом уровне опасности в Самарской области В Самаре временно изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 21, 41, 59 Прокуратура: информация о погорельцах из Ставропольского района, 9 лет добивающихся жилья, будет проверена Коронавирус в Самарской области: 280 заболевших, двое скончавшихся Около 2 млн самарцев привились от гриппа в эпидсезоне 2020-2021

Общество

МЧС объявило о желтом уровне опасности в Самарской области

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на воскресенье, 28 февраля, местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, сообщили в ГУ МЧС.

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01".

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28