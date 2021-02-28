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Общество

Первый день весны в Самаре будет морозным

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское УГМС составило прогноз погоды на начало весны в Самарской области.

Так, в понедельник ночью, 1 марта, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха составит от -18 до -23 °C.

В понедельник днем сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер не изменит скорости и направления, а столбик термометра "прогреется" до -10…-15 °C.

Во вторник ночью, 2 числа, прогнозируется облачность с прояснениями, без осадков. Ветер сменит направление на юго-западное, будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха — -18…-23 °C.

Днем 2 марта возможен небольшой умеренный снег, ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до -2…-7 °C.

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