"Время плюс", планировавшее снос дома, где происходило "стояние Зои", обратилось в суд

ООО "Время плюс", планировавшее строительство многоэтажки на участке с домом №24 по ул. Чкалова, где происходило "стояние Зои", добивается пересмотра документов через суд.

Информация об иске к департаменту градостроительства Самары и главе города Елене Лапушкиной содержится в электронной картотеке дел Арбитражного суда.

ООО просит признать незаконным бездействие департамента и просит обязать направить документацию по планировке территории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе и просит обязать главу Самары рассмотреть документацию.

Истцу необходимо до 16 марта доплатить госпошлину в размере 3 тыс. руб. и предоставить платежные документы в суд. Заявление оставлено без движения.

Напомним, что в августе прошлого года местные жители выступили против сноса дома, где происходило "стояние Зои". ООО "Время плюс" в сентябре 2020 г. не смогло добиться смены зонирования участка. В ноябре Александр Хинштейн заявил, что дом не будет снесен, а перейдет на баланс местной администрации и там откроется музей.