На установку памятника Александру II в Самаре потребуется 50 млн рублей

На создание и установку памятника императору Александру II, а также на благоустройство прилегающей к пьедесталу территории может потребоваться около 50 млн рублей. Об этом сообщил Волга Ньюс самарский архитектор, член ревизионной комиссии Союза архитекторов Самары Михаил Макридин. Макет памятника, одним из создателей которого он является, был представлен в пятницу, 19 марта, на круглом столе комитета губдумы по культуре, спорту и молодежной политике.

По словам Михаила Макридина, макет является воссозданной копией первого памятника Александру II, установленного в Самаре в 1889 г. по проекту В. И. Шервуда на Алексеевской площади (площади Революции).

Макет начали создавать два года назад, еще до того, как общественники заговорили об увековечивании памяти императора. Михаил Макридин сообщил, что около года было потрачено на восстановление информации о самом памятнике, надписях, нанесенных на медные таблицы и вмонтированные в пьедестал, на поиск нужного ракурса.

"Мы столкнулись с тем, что обнаружили массу фотографий, но на всех было лишь три вида памятника, не хватало четвертого. Год ушел на сбор исходных данных. Затем мы нашли художника в Санкт-Петербурге, с ним несколько месяцев создавали саму фигуру императора", — рассказывает архитектор.

Он рассказал, что для изготовления макета были привлечены специалисты из нескольких городов, включая Санкт-Петербург и Великий Новгород.

Предполагается, что если памятник будет воссоздан, то именно по представленному макету. Материал для пьедестала — красный гранит, материал самого памятника — специальный сплав из меди, латуни и олова.

"Это не чистая медь, а именно смесь металлов, за счет чего мы добились необходимого цвета скульптуры", — рассказал Михаил Макридин.

По словам архитектора, ориентировочная стоимость литых элементов, включая саму скульптуру и пластины, вмонтированные в гранитный пьедестал, ограждение и другие элементы, составит около 30 млн рублей. А с пьедесталом, фонарями и благоустройством территории стоит рассчитывать на 50 млн рублей.

Во время круглого стола он отметил, что наиболее уместное место для установки памятника — территория напротив Кафедрального собора.

Напомним, ранее депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев заявил Волга Ньюс, что одобряет идею об установке памятника Александру II только за счет средств спонсоров. Также он исключил возвращение монумента на исходное место, Алексеевскую площадь (пл. Революции). Во время круглого стола он подчеркнул свою позицию:

"Памятник будет установлен только на частные собранные средства. Ни копейки из городского бюджета потрачено не будет", — сказал он.

На вопрос Волга Ньюс, есть ли уже благотворители, готовые сделать пожертвования на установку, Александр Милеев отметил, что "пул людей, готовых профинансировать установку памятника, формируется".

"Это компании, частные лица из Самары", — пояснил он, однако конкретизировать, о ком именно идет речь, депутат не стал.

Впрочем, пока вопрос о том, появится ли в Самаре памятник, остается открытым. Специалисты, присутствующие на заседании круглого стола, — в том числе, главный библиограф краеведческого отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный, завкафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета им. Королева Петр Кабытов, заведующая научным отделом музея Алабина Татьяна Конякина, — высказались "за". Они рассказали собравшимся о вкладе императора в развитие Самарской губернии.

Однако в настоящее время неизвестна позиция муниципальных и областных властей на этот счет. Вопрос о месте установки объекта также остается открытым.