Областное ГУ МЧС предупреждает об опасности весеннего льда

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, выходить на лед водоемов весной крайне опасно.
Напомним, 21 марта около Новокуйбышевска 53-летняя женщина с пятилетним ребенком провалились под лед реки Кривуша и погибли.
Структура и толщина льда неоднородна, особенно весной. Кажущийся крепким лед может проломиться в любую секунду.
В весенний период запрещается:
• выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них;
• переправляться через реку во время ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.
Особую опасность лед представляет для детей. Не оставляйте детей одних, расскажите им об опасности игр на льду и помните, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.
Что делать, если вы провалились под лед:
— Не поддавайтесь панике.
— Выбирайтесь с той стороны, где лед наиболее крепок. Наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда. Ногами упирайтесь в противоположный край полыньи, если это возможно.
— Не прекращайте попытки выбраться, даже если лед проламывается.
— Выбравшись из воды на лед, не спешите вставать на ноги, чтобы не провалиться снова. Осторожно отползите, широко раскинув руки и ноги, или откатитесь как можно дальше от полыньи. Убедившись, что лед прочный, вставайте на ноги.
Если Вы увидели провалившегося в полынью человека:
— Крикните, что идете на помощь.
— В качестве подручных спасательных средств используйте: лыжи, доски, палки, веревки, связанные брючные ремни.
— Двигаться к полынье следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства.
— Не приближайтесь к месту провала ближе, чем на 3-4 метра. Бросьте человеку, находящемуся в воде, средство спасения.
— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
— Ползите в ту сторону, откуда пришли.
— Доставьте пострадавшего в теплое место. Вызовите скорую помощь. До прибытия медиков окажите пострадавшему первую помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело до покраснения кожи, напоите пострадавшего горячим чаем.
— Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу.