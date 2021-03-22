Областное ГУ МЧС предупреждает об опасности весеннего льда

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, выходить на лед водоемов весной крайне опасно.

Напомним, 21 марта около Новокуйбышевска 53-летняя женщина с пятилетним ребенком провалились под лед реки Кривуша и погибли.

Структура и толщина льда неоднородна, особенно весной. Кажущийся крепким лед может проломиться в любую секунду.

В весенний период запрещается:

• выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них;

• переправляться через реку во время ледохода;

• подходить близко к реке в местах затора льда;

• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.

Особую опасность лед представляет для детей. Не оставляйте детей одних, расскажите им об опасности игр на льду и помните, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

Что делать, если вы провалились под лед:

— Не поддавайтесь панике.

— Выбирайтесь с той стороны, где лед наиболее крепок. Наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда. Ногами упирайтесь в противоположный край полыньи, если это возможно.

— Не прекращайте попытки выбраться, даже если лед проламывается.

— Выбравшись из воды на лед, не спешите вставать на ноги, чтобы не провалиться снова. Осторожно отползите, широко раскинув руки и ноги, или откатитесь как можно дальше от полыньи. Убедившись, что лед прочный, вставайте на ноги.

Если Вы увидели провалившегося в полынью человека:

— Крикните, что идете на помощь.

— В качестве подручных спасательных средств используйте: лыжи, доски, палки, веревки, связанные брючные ремни.

— Двигаться к полынье следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства.

— Не приближайтесь к месту провала ближе, чем на 3-4 метра. Бросьте человеку, находящемуся в воде, средство спасения.

— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

— Ползите в ту сторону, откуда пришли.

— Доставьте пострадавшего в теплое место. Вызовите скорую помощь. До прибытия медиков окажите пострадавшему первую помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело до покраснения кожи, напоите пострадавшего горячим чаем.

— Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу.