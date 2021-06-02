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Общество

В Самаре пройдет дискуссия, посвященная инклюзивным практикам в России

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном вещательном агентстве 4 июня 2021 года в 10:00 мск пройдет круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре" в формате офлайн и видеоконференцсвязи.

Концепция инклюзивного общества является частью повестки 17 целей устойчивого развития ООН и входит в круг интересов главных международных площадок и инвесторов во всем мире. Социальный подход и инклюзивная среда предполагают, что изначально люди с особенностями развития не являются "носителями проблемы" и никакой специальный подход не требуется. Наоборот, барьеры и ограничения возникают из-за несовершенства общественной системы, которая не соответствует разнообразным потребностям людей.

Дискуссия организована представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс". К участию приглашены:

Анна Бушлякова - председатель региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России,

Татьяна Голуб - менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия",

Евгений Печерских - руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница",

Елена Головинская - председатель Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект",

Екатерина Сизова - руководитель Студии инклюзивного творчества,

Мария Грекова - основательница инклюзивных мастерских "Простые вещи" и кафе "Огурцы" (Санкт-Петербург),

Неля Суркина - художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии "Э-моция" (Казань),

Александра Лазарева - специалист отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л.Н.Толстого АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" (Севастополь).

Сегодня людей с ограниченными возможностями здоровья в мире примерно 15 процентов. Чтобы создать поистине доступную среду для всех жителей планеты вне зависимости от наличия инвалидности, этнической принадлежности, возраста, вероисповедания, половой принадлежности, людям нужно объединиться. И этот круглый стол - еще один шаг в поддержку инклюзии.

Участники дискуссии расскажут, какие практики инклюзии наработаны в России, как создается инклюзивная рабочая среда, как в компаниях реализуется инклюзивная политика труда и занятости, какие задачи надо решить, чтобы разнообразие и инклюзия получили дальнейшее распространение.

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