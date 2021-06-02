В Самаре пройдет дискуссия, посвященная инклюзивным практикам в России

В Самарском областном вещательном агентстве 4 июня 2021 года в 10:00 мск пройдет круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре" в формате офлайн и видеоконференцсвязи.
Концепция инклюзивного общества является частью повестки 17 целей устойчивого развития ООН и входит в круг интересов главных международных площадок и инвесторов во всем мире. Социальный подход и инклюзивная среда предполагают, что изначально люди с особенностями развития не являются "носителями проблемы" и никакой специальный подход не требуется. Наоборот, барьеры и ограничения возникают из-за несовершенства общественной системы, которая не соответствует разнообразным потребностям людей.
Дискуссия организована представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс". К участию приглашены:
Анна Бушлякова - председатель региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России,
Татьяна Голуб - менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия",
Евгений Печерских - руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница",
Елена Головинская - председатель Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект",
Екатерина Сизова - руководитель Студии инклюзивного творчества,
Мария Грекова - основательница инклюзивных мастерских "Простые вещи" и кафе "Огурцы" (Санкт-Петербург),
Неля Суркина - художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии "Э-моция" (Казань),
Александра Лазарева - специалист отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л.Н.Толстого АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" (Севастополь).
Сегодня людей с ограниченными возможностями здоровья в мире примерно 15 процентов. Чтобы создать поистине доступную среду для всех жителей планеты вне зависимости от наличия инвалидности, этнической принадлежности, возраста, вероисповедания, половой принадлежности, людям нужно объединиться. И этот круглый стол - еще один шаг в поддержку инклюзии.
Участники дискуссии расскажут, какие практики инклюзии наработаны в России, как создается инклюзивная рабочая среда, как в компаниях реализуется инклюзивная политика труда и занятости, какие задачи надо решить, чтобы разнообразие и инклюзия получили дальнейшее распространение.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.