16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах Первый скоростной поезд "Ласточка" отправится из Самары на Жигулевское море В Самарской области до конца года еще 27 социальных услуг переведут в электронный вид В Самарской области из-за грозы, града и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение Армен Бенян: "Вакцинация - это еще недооцененный обществом инструмент выживания"

Общество

В Общественной палате Самарской области обсудят создание музея народного искусства

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 188
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 10 июня, в 11:00 в Общественной палате Самарской области состоится заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, где обсудят экспозиции музеев в Парке дружбы народов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям объявил 2022-й год "Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов".

Согласно заявлению президента, создается насыщенная программа по тематике года с учетом особенностей регионов страны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", уделяет пристальное внимание вопросам сохранения культурного наследия нашего региона, преемственности поколений.

В рамках уникального архитектурного ансамбля "Парк дружбы народов" из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих самобытность народов Самарского края, принято решение о создании "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов".

В числе спикеров заседания комиссии ОПСО:
- Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации;
- Любовь Колесникова, председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области;
- Галина Николаева, член ОПСО, президент Нотариальной палаты Самарской области, заслуженный юрист Самарской области.

В рамках заседания комиссии состоится презентация музея, будет пополнен фонд музея экспонатами от частных благотворителей и от Нотариальной палаты Самарской области, а также будет дан старт традиционной этнографической экспедиции Общественной палаты Самарской области "Неси добро" на территорию Самарской Луки, где для фонда музея будут собраны уникальные сказания, былины, песни.

"Создание комплекса "Парк дружбы народов" и появление в нем "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов" - это реальный вклад общественных организаций и неравнодушных граждан в сохранение самобытного культурного характера Самарской области. Такая активность, которая и есть народная дипломатия, имеет конкретный результат, работающий на сохранение межэтнического добрососедства", - отмечает Павел Покровский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Фото на сайте

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4