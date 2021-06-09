В Общественной палате Самарской области обсудят создание музея народного искусства

В четверг, 10 июня, в 11:00 в Общественной палате Самарской области состоится заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, где обсудят экспозиции музеев в Парке дружбы народов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям объявил 2022-й год "Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов".
Согласно заявлению президента, создается насыщенная программа по тематике года с учетом особенностей регионов страны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", уделяет пристальное внимание вопросам сохранения культурного наследия нашего региона, преемственности поколений.
В рамках уникального архитектурного ансамбля "Парк дружбы народов" из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих самобытность народов Самарского края, принято решение о создании "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов".
В числе спикеров заседания комиссии ОПСО:
- Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации;
- Любовь Колесникова, председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области;
- Галина Николаева, член ОПСО, президент Нотариальной палаты Самарской области, заслуженный юрист Самарской области.
В рамках заседания комиссии состоится презентация музея, будет пополнен фонд музея экспонатами от частных благотворителей и от Нотариальной палаты Самарской области, а также будет дан старт традиционной этнографической экспедиции Общественной палаты Самарской области "Неси добро" на территорию Самарской Луки, где для фонда музея будут собраны уникальные сказания, былины, песни.
"Создание комплекса "Парк дружбы народов" и появление в нем "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов" - это реальный вклад общественных организаций и неравнодушных граждан в сохранение самобытного культурного характера Самарской области. Такая активность, которая и есть народная дипломатия, имеет конкретный результат, работающий на сохранение межэтнического добрососедства", - отмечает Павел Покровский.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.