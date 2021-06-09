В Общественной палате Самарской области обсудят создание музея народного искусства

В четверг, 10 июня, в 11:00 в Общественной палате Самарской области состоится заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности, где обсудят экспозиции музеев в Парке дружбы народов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям объявил 2022-й год "Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов".

Согласно заявлению президента, создается насыщенная программа по тематике года с учетом особенностей регионов страны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", уделяет пристальное внимание вопросам сохранения культурного наследия нашего региона, преемственности поколений.

В рамках уникального архитектурного ансамбля "Парк дружбы народов" из 20 национальных домов и подворий, раскрывающих самобытность народов Самарского края, принято решение о создании "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов".

В числе спикеров заседания комиссии ОПСО:

- Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации;

- Любовь Колесникова, председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области;

- Галина Николаева, член ОПСО, президент Нотариальной палаты Самарской области, заслуженный юрист Самарской области.

В рамках заседания комиссии состоится презентация музея, будет пополнен фонд музея экспонатами от частных благотворителей и от Нотариальной палаты Самарской области, а также будет дан старт традиционной этнографической экспедиции Общественной палаты Самарской области "Неси добро" на территорию Самарской Луки, где для фонда музея будут собраны уникальные сказания, былины, песни.

"Создание комплекса "Парк дружбы народов" и появление в нем "Музея народного искусства и нематериального культурного наследия народов" - это реальный вклад общественных организаций и неравнодушных граждан в сохранение самобытного культурного характера Самарской области. Такая активность, которая и есть народная дипломатия, имеет конкретный результат, работающий на сохранение межэтнического добрососедства", - отмечает Павел Покровский.