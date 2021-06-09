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Общество

В День России в Самаре выступит группа "Любэ" и пройдет массовый квест

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году Самара отпразднует День России (12 июня) с акцентом на научные и культурные достижения нашей страны и на героев, прославивших страну. Ведь 2021 г. объявлен Годом науки и технологий, а также это год 60-летия первого полета человека в космос. 

Центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием "#СтранаПобедителей". "#СтранаПобедителей" - это самый масштабный по времени и тематике городской квест, который посвящен победам и выдающимся достижениям российского народа в разные исторические времена.

С 11:00 до 16:00 на 1-й очереди набережной, от Речного вокзала до Струковского парка имени М.Горького, будут работать 60 тематических станций. Все точки квеста будут обозначены воздушными шарами, а участников встретят ведущие в фирменных футболках, которые выдадут карту игры, объяснят правила и предложат тематические задания.

Поучаствовать в квесте сможет любой желающий, а самые творческие и активные получат ценные призы: часы AppleWatch, наушники Beats, "Яндекс станция Алиса" и главный приз - туристическую путевку на двоих. Вручение призов состоится на площади им. Куйбышева во время торжественной концертной программы.

В дневное время к празднованию Дня России присоединятся также музейные площадки Самары, сделав посещение основных экспозиций бесплатными. В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.Алабина пройдет интерактивная программа "Наша Родина, наше Отечество". Участники узнают о многонациональном составе нашего края и страны, о символах России, Самарской области и Самары.

В Историческом парке "Россия - Моя история" в 12 часов начнется программа семейных мероприятий: мультимедийная экспозиция ("Рюриковичи" и "Романовы"), "Урок мужества" совместно с Самарским региональным отделением ДОСААФ России и семейные военно-патриотические соревнования, мастер-классы "Создай герб своей семьи", "Славянская письменность", "История народных промыслов" (роспись тарелок), историческая беседа с роботом-экскурсоводом Роби МИПСом. В 14:00 и 16:00 состоится показ лучших фильмов из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль земли".

В Самарском областном художественном музее 12 июня бесплатный вход на постоянную экспозицию музея, а также на выставку "Венир Кныжов - свидетель Времени".

В 19:30 на сцене "Главная палуба" на территории фестиваля "ВолгаФест" состоится уникальный концерт Самарского академического театра оперы и балета, в котором река и волжские просторы создадут новые условия для звучания великой русской музыки.

С 17:00 до 23:00 на площади им. Куйбышева состоятся праздничная концертная программа, выступления творческих коллективов и артистов Самарской области: государственный Волжский русский народный хор им. П.Милославова, инструментальный молодежный дуэт (DJ и барабанщик), "Баян-Микс", "Камедоз", молодежный хореографический коллектив "Нью Фейс", детские творческие коллективы "Льдинка" и "Задумка", балет "Гранд бабу", силовое шоу "Русские Витязи", а также молодежные группы "НеЗабава" и "Наши люди". Кульминацией концерта станет выступление группы "Любэ". 

В 22:45 на пл. им. Куйбышева запланирован праздничный фейерверк.

Кроме того, область традиционно примет участие во всероссийских патриотических акциях "Окна России" и "Флаги России. 12 июня", волонтерами будут раздаваться ленты триколор. В ночь с 11 на 12 июня телевизионная башня ГТРК "Самара" будет подсвечена цветами российского флага, поддержав тем самым всероссийскую акцию по подсветке задний в цвета официального государственного символа Российской Федерации.

Запланированная масштабная программа празднования Дня России в Самарской области состоится при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторы призывают жителей и гостей Самарской области быть внимательными к себе и своим близким: соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. 

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