Культовый фестиваль "ВолгаФест"-2021 начинает полномасштабную работу

12 июня пятый юбилейный культовый фестиваль "ВолгаФест"-2021 начинает работать в обновленном формате в полную силу. Пятидневный марафон концертов "5 закатов" завершился, задав настроение фестивалю, и теперь десятки локаций и событий готовы наполнить самарскую набережную креативом и свежими арт-идеями.

12 июня в День России, когда по всей стране будет проходить акция "Флаги России.12 июня", на фестивальной площадке также состоится церемония поднятия флагов "Фестивального городка". И хоть флаги будут не с государственной символикой, тем не менее, они ознаменуют начало работы уникального культурного арт-пространства, стать частью которого может любой желающий. Фестивальное искусство и креатив не имеют границ, они объединяют города Поволжья и России.

В первый уикенд фестиваля, с 12 по 14 июня, после официального открытия "Фестивального городка", начнут работу несколько площадок с различным контентом. Одна из них — всероссийский конкурс паблик-арт объектов "Движение навстречу: Преграды". Впервые на променаде по-настоящему сблизятся волжские города.

Девять паблик-арт работ победителей конкурса в жанрах уличная скульптура, паблик-арт, стрит-арт будут построены в специально отведенных локациях и на время "ВолгаФеста" станут новыми достопримечательностями 2-й очереди набережной. Не останутся без внимания и "преграды", всем посетителям они дадут возможность подумать о том, что нас разделяет, и проложить новые маршруты на карте жизни.

Интерактивная выставка "Знаки Губернии" от музея им. Алабина представит знаковые явления Самарской области. Площадка превратится в музей о людях прошлого и настоящего, а все желающие смогут пополнить музейную коллекцию своими личными историями о Волге, самарской набережной и уникальными вещами из личных архивов.

Художественная инсталляция Кристиана Аве (Christian Awe) "Преодолевая границы. Легкость бытия" также начнет работу в первые выходные фестиваля. Берлинский художник специально для культового самарского арт-мероприятия придумал временную инсталляцию на стене набережной. За время фестиваля сквозь серую стену проступит современное искусство, а принять участие в этом процессе сможет каждый желающий. 220 м стены превратятся в огромный коллаж, соавторами которого может стать каждый гость фестиваля.

Также с 12 июня начнут работу школа капитанов, традиционные маркеты еды и сувениров, танцевальные площадки, лектории, посвященные творческим индустриям, урбанистике и креативному проектированию. А каждый желающий сможет послушать аудио-истории от известных самарцев в приложении Izi.travel.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте http://volgafest.com/, в социальных сетях: https://vk.com/volgafest_com, https://www.facebook.com/VolgaFest2021, https://www.instagram.com/festvolgafest/, https://t.me/volgafest2021. Или в одноименном мобильном приложении, доступном для Ios и Android.

В самые насыщенные программные дни межрегионального фестиваля набережных "ВолгаФест"-2021 возле бассейна ЦСК ВВС (район площади Славы) будет работать мобильный пункт вакцинации. Его работа продлится 7 дней: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 июня — с 12.00 до 20.00. Пройти вакцинацию от COVID-19 сможет любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.