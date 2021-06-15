"Переживала, что взяла высокую планку": жительница Шигон испекла торт к юбилею королевы Елизаветы II

Жительница села Шигоны Алёна Некрасова стала финалисткой международной коллаборации кондитеров Sweet Jubilee Collaboration, приуроченной к 95-летию королевы Великобритании Елизаветы II. К участию было отобрано 83 человека со всего мира, до финала дошли только 28 кондитеров. Трое финалистов представляли Россию – Москва, Санкт-Петербург и Шигоны (Шигонский район Самарской области). 35-летняя Алёна оказалась среди лучших. В интервью Волга Ньюс девушка рассказала, что не любит сладкое, является кондитером-самоучкой, а выпечкой тортов занимается всего три года.
— Расскажите, что это за коллаборация и как удалось принять участие?
— В конце марта меня пригласила принять участие в коллаборации известный питерский кондитер Мария Маграт, а также кондитер из Великобритании Елена Уилкинсон. Мария Маграт заметила уровень моих работ в Инстаграм и предложила продемонстрировать их всему миру. Позже пришло официальное письмо из Великобритании с условиями конкурса.
До 1 июня я должна была сдать свою работу и сохранить ее в тайне до дня Х. А 12 числа в 22:00 местного времени коллаборация официально стартовала. Изначально было приглашено 83 человека, но до финиша дошли 30 человек — 28 кондитеров и две организатора.
Я очень переживала, поскольку взяла высокую планку, но с работой я справилась и выполнила задание в соответствии со всеми требованиями. Моя работа сложна тем, что в ней присутствует скульптурная лепка, а внутри — торт.
— Какие перспективы открывает участие в конкурсе такого уровня для вас?
— Огромные. Во-первых, о тебе узнают люди. Во-вторых, это был мой звездный час. Это определенный уровень и признание твоих работ, таланта. Для меня очень важно, что я стала лучшей из лучших.
— Сама королева видела работы?
— В постах группы есть хештег, которым мы отмечали официальную страницу монаршества. Сама королева — большая сладкоежка, с трепетом относится к подобному труду. Думаю, она заметит эти работы. Время покажет.
— Долго создавали торт?
— Двое суток, не поднимая головы. На сон оставила чуть-чуть времени. Начала делать в пятницу утром, посвятила этому целый рабочий день, пока ребенок был в садике. В субботу вся семья уехала к бабушке, чтобы меня не дергать, и я спокойно закончила.
Внутри торта — шоколадные бисквитные коржи и шоколадный ганаш. Выбрала именно шоколадный ганаш, поскольку, если использовать сливочный крем, он со временем испортится. А мне хотелось сохранить работу как память. Торт со временем просто высохнет, станет внутри как сухарик. Сейчас он стоит в холодильнике, есть я его не собираюсь.
— Увлечение кондитерским делом давно началось?
— Три года занимаюсь этим, но серьезно — два года. Началось все банально. Племянник попросил меня испечь ему на день рождения торт. Тогда я даже не знала о существовании специальных кондитерских инструментов и принадлежностей. Сначала ему испекла, потом по просьбам начала печь всем близким и родне. Начала загружать фото работ в Инстаграм, и подтянулись новые люди, которые тоже просили сделать им торт. Пошло-поехало, меня это затянуло, я загорелась делом.
В мае 2021 г. я посетила фестиваль Moscow Cake Show FEST 2021, в котором участвовали 45 спикеров, они проводили мастер-классы. Билет на это шоу мне презентовала Мария Маграт. Среди кондитеров оказалась, в том числе Марина Синицкая, которая создает изделия для звезд — Нюши, Моргенштерна, а также выполняет заказы для иностранцев. По приезду с фестиваля через две недели я приступила к работе для международной коллаборации.
— Сейчас вы вышли из декрета и совмещаете хобби с работой?
— Нет, как госслужащая я взяла отпуск без сохранения заработной платы. Решила взять этот год, чтобы до конца определиться, нужно ли это мне. Потом я либо выйду на работу, либо уйду в свободное плавание.
— Вы упомянули, что Мария Маграт вышла на вас в марте, чтобы пригласить к участию в мировом конкурсе. Как она вас нашла?
— Получилось так, что у нее на странице в соцсети я увидела торт, мне он очень понравился. Я поинтересовалась, не планирует ли она мастер-класс. Так завязалась наша переписка.
Она зашла в мой профиль (в тот момент он у меня был закрыт, немногие знали об этом хобби), стала интересоваться, как давно я этим занимаюсь. В ответ я сказала, что это пока увлечение и не уверена, что буду продолжать.
"Вы еще спрашиваете? Это же шикарный уровень", — ответила она мне. Вселила уверенность. Дело в том, что я очень долго обесценивала свой труд. Но потом поняла, что работы действительно хорошие, пусть это не совсем скромно звучит. В планах — открыть кондитерскую, обучать на кондитеров в родном городе. Вижу, что многие горят желанием научиться, интересуются, что и как я делаю.
— Возникает ощущение, что для тортов в технике 3D нужен как минимум художественный вкус или образование.
— Нет, я не заканчивала художественную школу, училась в самарском политехе. Изначально работала в налоговой службе, потом перевелась в администрацию. Проработав 10 лет, ушла в декрет.
Но в свое время хотела поступать на дизайнера. Мне всегда нравилось украшать дом к разным событиям и праздникам, в нашей семье есть такой культ — на все праздники я делаю оформление. Но никогда не думала, что меня пленит именно кондитерское искусство, хотя готовить любила и сама всегда восхищалась, как можно сделать из мастики произведение искусства.
— Сами пробуете свои работы?
— У меня все начинки уже отработаны, я знаю их вкусы. Единственное, смотрю на сроки годности. Но в процессе уже не пробую. Но я и сладкое не очень люблю, не ем его вообще. Однако на все праздники делаю близким, режем торты за столом. И тогда уже по факту пробую, что получилось. Оцениваю, как мастер.
— Многие в декрете ищут себе хобби, которое будет приносить доход, однако не у всех получается. На вашем примере — что нужно человеку, который задался целью создавать торты и хочет, чтобы его заметили?
— Любить свое дело. Это действительно должно нравиться и приносить удовольствие. Не потому, что сейчас это модно и все хотят. А именно любить, выбрать цель и не останавливаться. Важно и обучаться, верить в себя.
Если бы я сама сейчас начинала заново, взяла бы очень хороший курс. В свое время не брала, так как такие курсы стоили от 80 тысяч рублей, но там не было того, что я хотела получить, что-то поверхностное, много воды.
Также важно научиться не слушать тех, кто обесценивает ваш труд и говорит, что он ни к чему. Некоторые мне твердили: "Зачем менять госслужбу и быть домашней пекухой? Это непрестижно". Но я считаю, если нравится, нужно обучаться, стать лучше в своем деле.
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