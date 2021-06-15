В 170-летний юбилей Самарской губернии "Толстовские скачки" станут международными

10 июля в поселке Гавриловский Самарской области пройдет праздник "День степи" и "Толстовские скачки". Народный праздник состоится в степи Алексеевского района у подножья горы Шишка, там, где 150 лет назад находилось первое степное имение Льва Толстого.

И так же, как в те времена, здесь соберутся представители разных народов. Азартные конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей "Степное ожерелье", ремесленный базар, "Хутор Л.Н. Толстого", экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей — все это и многое другое станет композиционными составляющими праздника "День степи".

В 170-летний юбилей Самарской губернии "Толстовские скачки" впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными. Как рассказал советник президента ФКСР Максим Кретов, отдельная программа предусмотрена для детей, которым покажут художественный фильм о лошадях "Поли" и прочтут цикл тематических лекций.

По инициативе депутата Госдумы Российской Федерации от Самарской области, заместителя секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Александра Хинштейна в этом году для участия в культурно-спортивном мероприятии Самарской области пригласили соседние республики: Башкортостан, Казахстан и Киргизию, которые продемонстрируют гостям национальные традиции коневодства.

В 2022 году впервые в России на территории Алексеевского района Самарской области планируется проведение "Всемирных игр кочевников". В настоящее время ведутся переговоры с Федерацией конного спорта России. Идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, отметив, что подобные инициативы положительно отражаются на туристической привлекательности региона.