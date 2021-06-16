В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

22 июня Самарская область в единстве со всей Россией вспомнит одну из самых трагических дат в истории — День памяти и скорби. Жители области станут участниками масштабных международных, всероссийских и областных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о павших в борьбе над фашизмом.

Традиционно центральные памятные мероприятия пройдут в Самаре на площади Славы. В ночь с 21 на 22 июня Самара наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями впервые примет участие в международной акции "Огненные картины войны": участники акции в разных регионах создадут "огненные картины войны" — изображения из свеч, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу.

Участники акции в Самаре — 100 волонтеров регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" — создадут из 12 тыс. свеч изображение знаменитого самолета Ил-2. Работа над самарской огненной картиной начнется на площади Славы уже в 19:00 21 июня с нанесения рисунка, первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты в знаковом месте Самары, рядом с Вечным огнем, возникли огненный "Ил-2" и слово "Помним".

В 00:00 22 июня пройдет ставшая традиционной международная акция "Свеча памяти". В память о тех, кто дал нам право на жизнь, подарил радость встречать каждый новый мирный день, участники акции возложат лампады и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

С 19:00 21 июня на большом видеоэкране, установленном на площади Славы, будет вестись трансляция "Книги памяти" — имен погибших в Великой Отечественной войне уроженцев Самарской области.

С 9:00 до 21:00 в ходе областной акции "Перекличка постов № 1" воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

С 9:00 до 12:00 в амфитеатре площади Славы пройдет всероссийская акция "Аист на крыше". Участники акции — молодые самарцы — хором исполнят песню "Аист на крыше". К ним смогут присоединиться все желающие, оказавшиеся в этот момент рядом.

В 11:00 в парке Победы Самары на площадке скульптурной композиции "Пограничникам всех поколений" под мраморные тумбы будут уложены капсулы артиллерийских снарядов с землей с мест гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области. Капсулы доставят участники автопробега "Они первыми вошли в бессмертие". Из парка Победы участники автопробега отправятся на площадь Славы, на церемонию возложения цветов к Вечному огню.

С 12:00 до 14:00 на площади Слаы будет проходить новая для самарцев всероссийская патриотическая акция "Синий платочек". Волонтеры акции раздадут жителям Самары синие платочки в знак памяти о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу. "Синенький скромный платочек" ассоциируется с одноименной песней в исполнении Клавдии Шульженко, он является символом мирного неба и женской верности.

Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика". Возможность приобрести у волонтеров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена жителям и гостям Самары, пришедшим на площадь Славы почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма.

В 12:30 на площади Славы начнут строиться группы для возложения венков и цветов к Вечному Огню. Начало церемонии — в 13:00. К Вечному огню у горельефа "Скорбящей матери-Родине" будут возложены цветы от Губернатора Самарской области, от командования 2-й гвардейской общевойсковой армии и руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по Самарской области, от руководителей ветеранских организаций Самарской области. Прозвучит гимн Российской Федерации, будет дан 10-кратный ружейный залп.

Кульминацией событий 22 июня станет трансляция общероссийской минуты молчания. Она будет объявлена в 13:15 (в 12.15 по московскому времени). Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

Трансляция общероссийской минуты молчания пройдет на телеканале "Губерния", сайте sova.info, и в официальной группе СОВА в социальной сети "ВКонтакте", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".