В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби

22 июня Самарская область в единстве со всей Россией вспомнит одну из самых трагических дат в истории — День памяти и скорби. Жители области станут участниками масштабных международных, всероссийских и областных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о павших в борьбе над фашизмом.
Традиционно центральные памятные мероприятия пройдут в Самаре на площади Славы. В ночь с 21 на 22 июня Самара наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями впервые примет участие в международной акции "Огненные картины войны": участники акции в разных регионах создадут "огненные картины войны" — изображения из свеч, каждое из которых связано с вкладом региона в Победу.
Участники акции в Самаре — 100 волонтеров регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" — создадут из 12 тыс. свеч изображение знаменитого самолета Ил-2. Работа над самарской огненной картиной начнется на площади Славы уже в 19:00 21 июня с нанесения рисунка, первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты в знаковом месте Самары, рядом с Вечным огнем, возникли огненный "Ил-2" и слово "Помним".
В 00:00 22 июня пройдет ставшая традиционной международная акция "Свеча памяти". В память о тех, кто дал нам право на жизнь, подарил радость встречать каждый новый мирный день, участники акции возложат лампады и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине".
С 19:00 21 июня на большом видеоэкране, установленном на площади Славы, будет вестись трансляция "Книги памяти" — имен погибших в Великой Отечественной войне уроженцев Самарской области.
С 9:00 до 21:00 в ходе областной акции "Перекличка постов № 1" воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".
С 9:00 до 12:00 в амфитеатре площади Славы пройдет всероссийская акция "Аист на крыше". Участники акции — молодые самарцы — хором исполнят песню "Аист на крыше". К ним смогут присоединиться все желающие, оказавшиеся в этот момент рядом.
В 11:00 в парке Победы Самары на площадке скульптурной композиции "Пограничникам всех поколений" под мраморные тумбы будут уложены капсулы артиллерийских снарядов с землей с мест гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области. Капсулы доставят участники автопробега "Они первыми вошли в бессмертие". Из парка Победы участники автопробега отправятся на площадь Славы, на церемонию возложения цветов к Вечному огню.
С 12:00 до 14:00 на площади Слаы будет проходить новая для самарцев всероссийская патриотическая акция "Синий платочек". Волонтеры акции раздадут жителям Самары синие платочки в знак памяти о неоценимом вкладе женщин в Великую Победу. "Синенький скромный платочек" ассоциируется с одноименной песней в исполнении Клавдии Шульженко, он является символом мирного неба и женской верности.
Одновременно Самара вновь присоединится к всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика". Возможность приобрести у волонтеров Победы уже знакомый миллионам значок и тем самым оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлена жителям и гостям Самары, пришедшим на площадь Славы почтить память своих близких и всех тех, кто отдал все силы и свою жизнь в борьбе против фашизма.
В 12:30 на площади Славы начнут строиться группы для возложения венков и цветов к Вечному Огню. Начало церемонии — в 13:00. К Вечному огню у горельефа "Скорбящей матери-Родине" будут возложены цветы от Губернатора Самарской области, от командования 2-й гвардейской общевойсковой армии и руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по Самарской области, от руководителей ветеранских организаций Самарской области. Прозвучит гимн Российской Федерации, будет дан 10-кратный ружейный залп.
Кульминацией событий 22 июня станет трансляция общероссийской минуты молчания. Она будет объявлена в 13:15 (в 12.15 по московскому времени). Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.
Трансляция общероссийской минуты молчания пройдет на телеканале "Губерния", сайте sova.info, и в официальной группе СОВА в социальной сети "ВКонтакте", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Последние комментарии
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((