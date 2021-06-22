В Тольятти состоялась акция памяти, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Сегодня на Площади Свободы Тольятти состоялась акция памяти, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ее организовали и провели профком студентов и аспирантов опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ), а также участники проекта "Мастерская талантов".

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война: ровно в 4 часа утра войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз. Долгих 1418 дней и ночей советский народ защищал свою землю - на фронтах с оружием в руках и в тылу. Каждый приближал Победу как мог. В память об этом подвиге указом президента РФ от 8 июня 1996 года №857 22 июня в нашей стране объявлено Днем памяти и скорби, чтобы напомнить обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений во время Великой Отечественной войны.

Акция памяти проходит в Тольятти уже в седьмой раз. На рассвете 22 июня на главной площади города собрались преподаватели, студенты ТГУ, представители администрации г.о. Тольятти, общественных и патриотических организаций. Они возложили цветы к обелиску Славы, на котором выгравированы имена героев войны - ставропольчан (Ставрополь - название Тольятти до 1964 года), и почтили память погибших минутой молчания.

"80 лет прошло с того момента, когда началась самая кровопролитная война в мире, которая унесла, по разным оценкам, до 30 миллионов жизней наших соотечественников. Вспоминая об этих колоссальных жертвах, каждый вспомнит еще и о том, как война прошлась по его семье, вспомнит тех, кто воевал, тех, кто трудился в тылу, и, конечно, вспомнит тех, кто погиб ради Победы, - отметил ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. - С каждым годом в акции памяти 22 июня участвует все больше тольяттинцев. Отмечу, что инициатива этого мероприятия принадлежит студентам, и я уверен, что с такой молодежью у нашей страны есть будущее".

Обращаясь к собравшимся, глава г.о. Тольятти Николай Ренц напомнил о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной: десять тысяч ставропольчан ушли на фронт, шесть тысяч из них не вернулись с поля боя. Однако в нашей памяти они остаются навсегда. Именами героев названы улицы и школы Тольятти. "Будем достойны этой памяти и будем передавать воспоминания внукам и правнукам, потому что уважение к минувшему отличает образованность от дикости, и если не будем помнить о предках мы, то и о нас никто не вспомнит", - добавил глава Тольятти.

Традиционно к Дню памяти и скорби студенты ТГУ готовят небольшие театрализованные постановки. В этом году участники проекта "Мастерская талантов" проникновенно читали фронтовые письма, в которых бойцы обращаются к своим родным со словами поддержки и участия, делятся воспоминаниями о боях или о днях мирной жизни и обещают вернуться домой.

Самый трогательный момент акции - зажжение свечей. Пришедшие на Площадь Свободы выложили из горящих свечей надпись "Мы помним" в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Мы действительно помним о самой кровопролитной войне ХХ столетия. Помним и гордимся мужеством и подвигом солдат, офицеров и тружеников тыла, которые отвоевали свободу и независимость нашей страны, победили ценой своих жизней. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими и делаем все, чтобы сохранить мир и больше никогда не допустить войн и разрушений.