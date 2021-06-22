В Тольятти состоялась акция памяти, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Сегодня на Площади Свободы Тольятти состоялась акция памяти, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ее организовали и провели профком студентов и аспирантов опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ), а также участники проекта "Мастерская талантов".
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война: ровно в 4 часа утра войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз. Долгих 1418 дней и ночей советский народ защищал свою землю - на фронтах с оружием в руках и в тылу. Каждый приближал Победу как мог. В память об этом подвиге указом президента РФ от 8 июня 1996 года №857 22 июня в нашей стране объявлено Днем памяти и скорби, чтобы напомнить обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений во время Великой Отечественной войны.
Акция памяти проходит в Тольятти уже в седьмой раз. На рассвете 22 июня на главной площади города собрались преподаватели, студенты ТГУ, представители администрации г.о. Тольятти, общественных и патриотических организаций. Они возложили цветы к обелиску Славы, на котором выгравированы имена героев войны - ставропольчан (Ставрополь - название Тольятти до 1964 года), и почтили память погибших минутой молчания.
"80 лет прошло с того момента, когда началась самая кровопролитная война в мире, которая унесла, по разным оценкам, до 30 миллионов жизней наших соотечественников. Вспоминая об этих колоссальных жертвах, каждый вспомнит еще и о том, как война прошлась по его семье, вспомнит тех, кто воевал, тех, кто трудился в тылу, и, конечно, вспомнит тех, кто погиб ради Победы, - отметил ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. - С каждым годом в акции памяти 22 июня участвует все больше тольяттинцев. Отмечу, что инициатива этого мероприятия принадлежит студентам, и я уверен, что с такой молодежью у нашей страны есть будущее".
Обращаясь к собравшимся, глава г.о. Тольятти Николай Ренц напомнил о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной: десять тысяч ставропольчан ушли на фронт, шесть тысяч из них не вернулись с поля боя. Однако в нашей памяти они остаются навсегда. Именами героев названы улицы и школы Тольятти. "Будем достойны этой памяти и будем передавать воспоминания внукам и правнукам, потому что уважение к минувшему отличает образованность от дикости, и если не будем помнить о предках мы, то и о нас никто не вспомнит", - добавил глава Тольятти.
Традиционно к Дню памяти и скорби студенты ТГУ готовят небольшие театрализованные постановки. В этом году участники проекта "Мастерская талантов" проникновенно читали фронтовые письма, в которых бойцы обращаются к своим родным со словами поддержки и участия, делятся воспоминаниями о боях или о днях мирной жизни и обещают вернуться домой.
Самый трогательный момент акции - зажжение свечей. Пришедшие на Площадь Свободы выложили из горящих свечей надпись "Мы помним" в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Мы действительно помним о самой кровопролитной войне ХХ столетия. Помним и гордимся мужеством и подвигом солдат, офицеров и тружеников тыла, которые отвоевали свободу и независимость нашей страны, победили ценой своих жизней. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими и делаем все, чтобы сохранить мир и больше никогда не допустить войн и разрушений.
Последние комментарии
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!
"бурматовские жертвы ",-сколько их еще будет, Приютов нет и будут они не скоро, родные тани л. Из Бурятии просили не делать из людей кормовую базу, сестра малыша из Башкирии, которого псы бродячие разорвали, подписала петицию об усыпление бродячих псов, теперь женщина в Самаре погибла... Надежда на правительство они сейчас в аврале проблему решают... Почему путь к "гуманизму"пропитан кровью, один депутат три года интервью дает, даже по сообщениям СМИ домик маме пенсионерке купил за 250 лямок, а псы все живодерят и живодерят...
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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