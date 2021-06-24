Самарцам предложили купить на торгах арестованный овощной склад и электроподстанцию

В начале июля на электронной торговой площадке жители Самарской области смогут приобрести движимое и недвижимое имущество, выставленное на торги в рамках исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Торги пройдут 9 и 14 июля в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". На них можно купить недвижимое арестованное заложенное имущество. В частности, речь идет о квартире на пр. Кирова в Самаре площадью 61 кв метр за 2,2 млн рублей, о квартире на ул. Черемшанской площадью 62 "квадрата" со стартовой ценой в 1,9 млн рублей. Также продается квартира около железнодорожной станции "Шентала" площадью 42 кв м и дом в Кинеле на 77 "квадратов" с участком в 487 кв метров с начальной ценой в 1,6 млн рублей.

Также на торгах будет представлено несколько нежилых помещений: электроподстанция, овощной склад, фруктохранилище, котельная и насосная в Куйбышевском районе Самары.

Из движимого имущества продаются арестованные иномарки (Renault Megane 2012 года за 531 тысячу рублей, Citroen C4 2013 года за 367 тысяч рублей или Jaguar S-Type 2003 года за 280 тысяч рублей), а также моторное судно "Минотавр 150815" за 1,6 миллиона рублей.

"Всего с начала года судебные приставы региона передали на реализацию 270 автомобилей, свыше 200 жилых помещений и около 100 нежилых строений (складских помещений, хранилищ и т. д.)", — отмечается в сообщении.

Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе "Сервисы", вкладка "Извещения о проведении публичных торгов". Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.