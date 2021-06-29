В Тольятти установят новые светофоры: адреса

Мэрия Тольятти в лице городского департамента дорожного хозяйства и транспорта определилась с подрядчиком, который выполнит работы по устройству технических средств организации дорожного движения.

На аукцион поступила всего одна заявка, от ООО "Адонис", ее признали соответствующей требованиям ФЗ. Компания предложила свои услуги по начальной цене контракта, за 25,1 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны местный и региональный бюджеты.

ООО "Адонис" займется установкой секций светофоров и дорожных знаков, модернизацией объектов, заменит опоры светофоров и установит подсветку и т. д. В перечень, представленный администрацией Тольятти, попало 19 объектов.

Адреса:

Установка секций транспортных светофоров, установка дорожных знаков перед пресечением проезжих частей, по ул. Ларина и по ул. Новозаводской Модернизация светофорного объекта и установка дорожных знаков на ул. Юбилейная — пересечение с ул. Фрунзе, ул. Фрунзе в районе домов 31а, 14 в Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков на ул. Громовой, д. 1 ООТ "ул. Механизаторов" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков, устройство тротуара, установка пешеходных ограждений на ул. Матросова, д. 70 Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков на ул. Автостроителей, д. 13 А ООТ "Гостиница Лада" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков на ул. Автостроителей, д. 11 ООТ "Солнечный б-р" Замена опор светофоров и установка подсветки, дублирующей сигналы светофоров на ул. 40 лет Победы, д. 80 Установка светофоров Т7, сокращение заездного кармана, устройство тротуара на ул. Мира, д. 170. Устройство светофорного объекта с применением подсветки, дублирующей сигналы светофоров на ул. Голосова, д. 30А Установка дополнительных секций светофорного объекта с дорожными знаками по ул. Ленинградской, перед пересечением с ул. Жилина Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков и устройство пешеходной дорожки на Южном шоссе в районе дома № 36 ООТ "КВЦ" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков, устройство пешеходной дорожки на Южном шоссе в районе дома № 36 ООТ "1-я вставка" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков и устройство пешеходной дорожки на Южном шоссе в районе дома № 36 ООТ "3-я вставка" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков и устройство пешеходной дорожки на Южном шоссе в районе дома № 36 ООТ "5-я вставка" Устройство светофорного объекта, установка дорожных знаков на Южном шоссе в районе дома № 36 ООТ "Жигулевская долина" Модернизация светофорного объекта, установка дорожных знаков на ул. Заставная, д.№ 1, ООТ "Учебный центр" Установка светофоров Т7, установка пешеходных ограждений на ул. Мира в районе домов № 96, 96 А, 100 Б, ООТ "Дом природы" Устройство светофорных объектов, установка П-образных опор и дорожных знаков, устройство тротуара, установка пешеходных ограждений на пересечении ул. Спортивная д. 3, д. 5 и автодороги — продолжения пр-та Ст. Разина со стороны Лесопаркового шоссе Установка светофоров Т7, устройство пешеходного перехода, устройство ИДН, устройство пешеходной дорожки, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений на б-ре Королева, д. № 12.

Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 15 октября текущего года.