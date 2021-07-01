В Новокуйбышевске в подвале дома обнаружены детеныши нерп

В Новокуйбышевске работники коммунальных служб обратились в самарское отделение Российского экологического общества. Во время проведения плановых работ в подвале дома были обнаружены детеныши нерп.

При проведении проверки выяснилось, что животные прибыли из Улан-Удэ транзитом через Москву. В аэропорту Курумоч одно животное скончалось. Нерп везли для цирка, но специализированное помещение для них оказалось не готово. Экстренно животных поселили в подвале в ПВХ бассейне.

В бассейн добавляется лед, животных кормят четыре раза в день. ЦУР Самарской области попросил сотрудников самарского океанариума проверить здоровье нерп.

Ситуация взята на контроль полиции и прокуратуры, ведется проверка.