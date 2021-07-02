16% самарцев рассматривают покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа

РГС Банк, банк для автомобилистов (входит в группу банка "Открытие"), в преддверии введения нового ГОСТа, регламентирующего правила ввоза подержанных автомобилей из-за границы, выяснил, как самарцы относятся к данному способу покупки машины и к планируемому ужесточению правил. Лишь 16% самарцев готовы рассмотреть этот вариант приобретения автомобиля, при этом 44% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом.

Каждый пятый опрошенный (20%) при этом отметил, что нововведения также усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые в обязательном порядке должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Для этих целей Росстандарт создал специальные пункты осмотра и лаборатории. А еще 18% самарцев высказали мнение, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.

Однако ряд опрошенных оценивают планируемые изменения в положительном ключе. 16% респондентов уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, столько же считают, что повысится безопасность ввозимых автомобилей, 8% — что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.

Интересно, что пока только 6% самарцев готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 10% хотели бы, но не знают, как это осуществить. При этом большинство самарцев (84%) не рассматривают такую покупку.

Отвечая на вопрос о предпочтительном формате приобретения авто из-за границы, 44% самарцев выбрали заказ у посредника — компании. Около четверти опрошенных (27%) не пугает самостоятельное приобретение подобного автомобиля с рук. Еще 18% респондентов воспользуются покупкой через аукцион и только 11% готовы доверить свой заказ посреднику — частному лицу.

От покупки ввозимых авто с пробегом самарцев останавливают трудности оформления при "растаможке" (26%) и риск ее непрохождения (19%). Еще 19% респондентов смущает длительность поставки. Однако главным сдерживающим фактором для опрошенных являются сложности получения кредита на такие автомобили (47%).

"В условиях продолжающегося дефицита на рынке новых автомобилей большинство самарцев давно сместило акценты на ТС с пробегом. Однако и в этом сегменте спрос уже превышает предложение, а цены неуклонно растут. Все это подталкивает обратить внимание на новые способы приобретения машин, в том числе за счет ввоза подержанных авто из-за рубежа. А банки идут навстречу, разрабатывая различные кредитные программы для совершения подобных сделок", — отметил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

В РГС Банке клиенты могут оформить кредит наличными с целью приобретения автомобиля на сумму до 3 млн рублей, на срок до 5 лет и по ставке от 7,9%, а далее снизить ставку на 2 процентных пункта после подтверждения цели покупки. Программа позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке машины, без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско.