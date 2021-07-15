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Общество

Глава регисполкома ОНФ Владимир Марин: "Ждем, когда на Волге появятся новые современные суда"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин в интервью Волга Ньюс рассказал, каковы наиболее острые проблемы с речными перевозками в Самарской области, и как члены ОНФ участвуют в решении вопросов.

Фото: фото предоставлено спикером

— С 2019 г. самарцы жалуются на нестабильное расписание перевозок и отсутствие "рабочих" рейсов", и пока вопрос остается открытым. Какие еще проблемы речных перевозок относятся к актуальным и требующим скорейшего решения, по-вашему?

— В настоящее время в региональный исполком ОНФ в Самарской области занимается обработкой обращений жителей, поступивших на Прямую линию Президента в 2021 году. Процесс еще не завершен, выводы делать еще рано, однако отмечу, что на сегодняшний день в систему загружено более 11,5 тыс. обращений от жителей губернии и из них выявлено уже более 50 жалоб по ключевикам "река", "Ширяево" и "перевозки".

Также жалобы в реготделение от жителей поступают и по другим каналам, в том числе через средства массовой информации. Особенно много жалоб поступает по перевозке в Ширяево, и эта проблема действительно остра не только для жителей, но и для гостей нашего города.
Среди других основных проблем: сокращение количества рейсов, плохое техническое состояние объектов водного транспорта (подтверждение этому — несколько поломок одна за другой, выявленных в июне 2021 г. и отсутствие маршрутов на переправах). Кроме того, это неудовлетворительное состояние причальных стенок. Плохо развита инфраструктура, зафиксированы даже случаи травматизма при спуске к судам.

Помимо износа флота и причальных стенок у нас нет понимания перспектив развития отрасли в регионе. Не ясно, когда и в какие сроки будут поставлены новые суда для возобновления речных перевозок. Отсутствует комплексная программа развития речных и туристических перевозок. И это тоже проблема. Туристические мероприятия "недобирают" туристов из-за того, что не понятно, каким образом переправляться до мест.

— В апреле 2021 г. ОНФ провел круглый стол по речным перевозкам и навигации. Члены народного фронда предложили госструктурам расширить парк пассажирских судов и доукомплектовать судами, построенными на самарских верфях. Какие-то решения уже приняты?

 — Действительно, во время круглого стола руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин коснулся вопроса обновления флота. Нам обещали, что в 2021 г. в регионе появится новый 80-местный экобус из Санкт-Петербурга. Кроме того, прорабатывался вопрос с корпорацией "Ак Барс" по судну "Чайка-СПГ". Но судна до сих пор не ходят по воде, и нет понимания, когда придут в регион.

На Сухой Самарке есть завод, который занимается строительством пассажирских судов различных модификаций, но, в основном, они работают для других субъектов РФ. Мы организовали встречу руководителя минтранса Ивана Пивкина с руководителем предприятия, обменяли обе стороны контактами. Но чем закончились переговоры, удалось ли договориться о сотрудничестве, пока неизвестно. Держим руку на пульсе.

— На каком уровне находится взаимодействие ОНФ и минтранса? Удается ли быть не только "услышанными", но и добиваться решений по возникающим проблемам?

— По итогам круглого стола были выработаны конкретные решения, в том числе и по увеличению парка речных судов для перевозок пассажиров. Так, например, общественность поддержала предложение, высказанное представителями Самарской судоходной компании "Волготранс".
Сейчас по заказу судоходной компании строятся 4 судна Валдай-45Р, которые бизнес готов передать Самарской области для эксплуатации на условиях сохранения всех льготных ставок лизинга по государственной программе.

После круглого стола мы встречались узким составом с Иваном Пивкиным. Совещание прошло в начале мая. Руководитель минтранса рассмотрел и положительно оценил перспективу по вводу судов "Валдай" уже в этом году (презентация судов также прошла во время круглого стола в апреле 2021 г.). По условиям два судна могут быть поставлены в регион и введены в навигацию 2021 года, причем для регионального бюджета это будет лизинг всего под 2,5% с оплатой с 2024 года.

У такой схемы несколько плюсов. Во-первых, региональное правительство могло бы заложить эти деньги в бюджет на будущий год. Во-вторых, суда уже в 2021 г. могут быть переданы на баланс Речпорта, подведомственного минтрансу учреждения. В-третьих, Иван Иванович согласился, что лизинговая ставка очень низкая.

Это было очень интересное предложение во всех смыслах. После совещания мы несколько раз интересовались, в том числе, у коллег из регионального правительства и руководства компании, готовой поставить "Валдаи" в губернию. Властям было направлено письмо со стороны бизнеса. Нам сообщали, что вопрос серьезно изучается в облправительстве, и сейчас готовятся предложения в адрес председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Мы, как ОНФ, выступили с соответствующей резолюцией, провели круглый стол, встретились с бизнесом, властью. Дальше — вопрос коммуникации органов исполнительной власти. Но если в августе–сентябре не будет принято решений по итогу всех переговоров, мы, как общественники, поднимем вопрос вновь.
Напоследок еще раз отмечу: мы изучали опыт "Валдаев", разговаривали с коллегами из других регионов, где их ввели в эксплуатацию — в Нижнем Новгороде, Ханты-Мансийске, а с 24 июня такой маршрут запущен в Чебоксарах, везде только положительные отзывы.

По состоянию на 1 июля два судна "Валдай" уже построены и могут быть переданы в любой регион РФ на условиях лизинга по льготной ставке по программе поддержки и развития гражданского судостроения РФ. И нам сейчас непонятно, почему при большом количестве обращений, высоком спросе и, по сути, имеющихся в наличии транспортных средствах, вопрос не двигается.
Мы с нетерпением, как и все жители региона, ждем, когда на реке появятся новые современные суда с соответствующей инфраструктурой на всех пляжах.

Гид потребителя

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