До конца недели в Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

"В период с 20 по 24 июля сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс", — отмечается в сообщении.

"При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности", — предупредили в ГУ МЧС по Самарской области.

Так, за минувшие выходные, 17-18 июля, пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 43 техногенных пожаров. Пять из них произошли в Самаре, остальные - по региону. Для ликвидации было задействовано 89 единиц основной и специальной пожарной техники, 296 человек личного состава.

Общее количество природных пожаров за выходные 31 на площади более 1,7 га. Наибольшее количество палов сухой травы произошло в Кинельском, Борском, Шигонском, Богатовском, Большеглушицком и Челно-Вершинском районах.

"Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно)", - отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.