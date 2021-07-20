До конца недели в Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
"В период с 20 по 24 июля сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс", — отмечается в сообщении.
"При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности", — предупредили в ГУ МЧС по Самарской области.
Так, за минувшие выходные, 17-18 июля, пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 43 техногенных пожаров. Пять из них произошли в Самаре, остальные - по региону. Для ликвидации было задействовано 89 единиц основной и специальной пожарной техники, 296 человек личного состава.
Общее количество природных пожаров за выходные 31 на площади более 1,7 га. Наибольшее количество палов сухой травы произошло в Кинельском, Борском, Шигонском, Богатовском, Большеглушицком и Челно-Вершинском районах.
"Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно)", - отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.
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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
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